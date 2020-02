Erfurt

Demonstration vor FDP-Sitz in Erfurt: Kemmerich-Rücktritt

08.02.2020, 18:18 Uhr | dpa

Erfurt (dpa/th) – Kritiker des Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) sind kurz nach dessen sofortiger Rücktrittserklärung vor den Landesverband der Liberalen in Erfurt gezogen. An der Demonstration am Samstag nahmen nach Polizeiangaben etwa 300 Protestierende teil. Vor allem junge Menschen, aber auch Ältere waren dabei. Letztere hielten teilweise Schilder mit der Aufschrift "Omas gegen Rechts" in die Höhe.

Andere hielten ein großes Transparent, auf dem sich die evangelische Kirche gegen Rassismus wendet. Auch in Jena waren laut Polizei am Samstag etwa 450 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Wahl Kemmerichs zu protestieren. Dort löste sich die Demo den Behördenangaben nach aber kurz nach Bekanntwerden der sofortigen Rücktrittserklärung auf. Sowohl in Erfurt als auch in Jena seien die Proteste friedlich verlaufen.

Der Liberale Kemmerich wurde am Mittwoch mit Stimmen von FDP, CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt. Nach einer Welle der Empörung und viel Kritik auch aus eigenen Reihen hatte er am Freitag nach einem Gespräch mit Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) erklärt, er könne zunächst aus juristischen Gründen nicht zurücktreten, um den Freistaat nicht handlungsunfähig zurückzulassen. Am Samstag gab er schließlich seinen sofortigen Rücktritt bekannt.