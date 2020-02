Erfurt

Junge Union-Kreisverbände dringen auf Rücktritt Mohrings

12.02.2020, 18:19 Uhr | dpa

Mehrere Kreisverbände der Jungen Union (JU) fordern Veränderungen an der Spitze der Thüringer CDU. Etwa ein Viertel der Kreisverbände der CDU-Nachwuchsorganisation in Thüringen dringen auf den Rücktritt von Parteichef Mike Mohring, wie es in einer Mitteilung heißt, die am Mittwoch verbreitet wurde. Sie ist von den JU-Verbänden im Altenburger Land, Gera, Greiz, dem Saale-Orla-Kreis sowie dem Ilm-Kreis unterzeichnet. "In Anbetracht einer möglichen Neuwahl ist es den Thüringer Wählern nicht mehr zu vermitteln, das Kreuz beim gleichen Spitzenkandidaten und der gleichen Strategie zu setzen", heißt es weiter. Der JU-Landesverband hat in dieser Woche bereits eine Neuwahl des Landesparteivorstandes gefordert.

Es sei an Mohring, "sich ein Beispiel an der Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen und einen geregelten Übergang zu organisieren", so die JU-Kreisverbände. Kramp-Karrenbauer hatte am Montag ihrer Rückzug als CDU-Bundesvorsitzende angekündigt.

Gleichzeitig werfen die unterzeichnenden Kreisverbände Mohring vor, die Schuld für die politische Krise in der Union zu Unrecht bei der Parteiführung in Berlin zu suchen. Derartige Argumentationen seien "wohlfeil". "Der politische Tabubruch, einen Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD ins Amt zu heben, ob beabsichtigt oder nicht, hat in Erfurt stattgefunden", heißt es in der Mitteilung.