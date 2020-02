Erfurt

Karnevalspräsident: Vor Vereinnahmung durch Rechte gefeit

17.02.2020, 07:10 Uhr | dpa

Thüringens Karnevalspräsident Michael Danz sieht die Faschingsvereine und deren Veranstaltungen vor einer Vereinnahmung durch Rechtsextreme gefeit. Er vertraue darauf, dass es in Vereinen vor Ort eine ausreichend große Sensibilität für das Thema gebe, sagte der Chef des Landesverbandes Thüringer Karnevalsvereine der Deutschen Presse-Agentur. Handreichungen für die Mitgliedsvereine zum Erkennen rechter Umtriebe unter dem Vorwand der Narrenfreiheit gibt es Danz zufolge bislang nicht.

Vor einem Jahr hatten sich Vertreter der rechtsgerichteten Identitären Bewegung an einem Faschingsumzug in Neustadt/Orla beteiligt. Der dortige Karnevalspräsident hatte seinerzeit gesagt, der Verein sei erst im Nachhinein durch Zuschauer auf die Gruppierung aufmerksam gemacht worden. Landesweit stehen am Wochenende vor dem Rosenmontag zahlreiche Faschingsumzüge auf dem Programm.