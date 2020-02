In altes Gebäude eingebrochen

Mann verletzt sich bei illegaler Fototour in Erfurt

18.02.2020, 07:37 Uhr | dpa

Mehrere Personen haben unerlaubter Weise in einem leerstehenden Gebäude in Erfurt fotografiert. Auf einmal gab eine Holzlatte nach. Ein Mann fiel auf eine Metallplatte mit herausragenden Schrauben.

Bei Fotoaufnahmen in einem leerstehenden Gebäude in der Erfurter Krämpfervorstadt ist ein Mann rund drei Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der 34-Jährige hatte sich auf eine Holzlatte gestützt, als diese nachgab. Daraufhin fiel er auf eine Metallplatte mit herausragenden Schrauben, wie die Polizei am Montag mitteilte.



Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er und fünf weitere Personen hatten sich am Sonntag unberechtigt Zugang zu dem alten Betriebsgelände verschafft, um laut Polizei außergewöhnliche Fotos zu machen.

Immer wieder kommt es bei Fototouren in sogenannten "Lost places" zu Unfällen. Im Januar war ein 32-Jähriger in Altenburg (Altenburger Land) beim Fotografieren in einer Sägewerk-Ruine vier Meter in die Tiefe gefallen und schwer verletzt worden.