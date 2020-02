Erfurt

Forst rechnet mit Millionen-Verlust im laufenden Jahr

Die angespannte Lage auf dem Holzmarkt wird nach Einschätzung des Vorstandsvorsitzenden von Thüringen Forst zu deutlichen Verlusten bei der Landesforstanstalt führen. Der Forst rechne in seinem Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 mit einem Verlust von etwa 15 Millionen Euro, sagte der Vorstandsvorsitzende Volker Gebhardt am Donnerstag in Erfurt der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist unser konservatives Szenario." Wenn die Geschäfte doch besser liefen als derzeit erwartet, sei es vielleicht möglich, den Verlust auf etwa acht oder neun Millionen Euro zu senken.

Vor allem beim Nadelholz seien die Preise "im freien Fall", sagte Gebhardt. In Waldstücken, die ohne Spezialtechnik zu befahren seien, könnten die Eigentümer solcher Flächen derzeit noch eine schwarze Null erwirtschaften, weil der Holzpreis die dort entstehenden Erntekosten noch decke. An Hang- oder Steillagen dagegen sei die Ernte dagegen inzwischen gar nicht mehr rentabel. Die Bäume zu fällen, sei dort so kostenintensiv, dass diese Ausgaben beim aktuellen Holzpreis nicht mehr refinanziert werden könnten.