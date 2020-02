Erfurt

Mehr Wertschätzung in Pflege und Erziehung gefordert

27.02.2020, 14:23 Uhr | dpa

Landtagsabgeordnete von Rot-Rot-Grün haben mehr Wertschätzung für die Arbeit in Pflege und Erziehung angemahnt. "Fürsorgearbeit wird viel zu oft für selbstverständlich gehalten, übersehen und vielfach unterschätzt", erklärte die Grünen-Abgeordnete Astrid Rothe-Beinlich. Sie monierte mit Blick auf den "Equal Care Day" am Samstag, dass Tätigkeiten in Pflege, Erziehung und Hauswirtschaft zu niedrig entlohnt würden. Die SPD-Arbeitsmarktpolitikerin Diana Lehmann sprach sich daher für eine Erhöhung des Mindestlohns in der Pflege aus. Zudem müsse der Personalschlüssel in der Altenpflege angehoben werden - auch um den Pflegeberuf attraktiver für Nachwuchskräfte zu machen.

Die Linke verwies darauf, dass die Arbeit in Pflege und Kinderbetreuung zu weit über 80 Prozent von Frauen geleistet werde. Durch geringe Bezahlung in diesen Berufen müssten die Frauen dann oft auch mit weniger Rente leben, monierte die Abgeordnete Karola Stange.

Der "Equal Care Day" wurde 2016 von einem Verein ins Leben gerufen und soll der nach Ansicht der Initiatoren oft zu wenig beachteten Fürsorge- und Pflegearbeit mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Für den Tag wurde der 29. Februar ausgewählt, weil der nur alle vier Jahre im Kalender steht. Damit soll symbolisch gezeigt werden, dass Frauen viermal mehr solche Arbeit leisteten als Männer, hieß es.