Erfurt

Thüringen rüstet sich für möglichen Coronavirus-Ausbruch

27.02.2020, 17:11 Uhr | dpa

Thüringen rüstet sich für einen möglichen Ausbruch des neuartigen Coronavirus. "Nach den Entwicklungen der letzten Tage muss die Lage insgesamt neu bewertet werden", informierte Gesundheitsstaatssekretärin Ines Feierabend am Donnerstag nach einer Sitzung des Koordinierungsstabes. "Bereits seit Januar und in dieser Woche nochmals verstärkt, bereiten wir uns auf einen möglichen Ausbruch von Covid-19 in Thüringen vor." Zugleich betonte sie, dass es bisher im Freistaat keinen bestätigten Fall einer Infektion gebe.

Das Ministerium rief Personen, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben und entsprechende Krankheitssymptome zeigen, auf, ihren Hausarzt anzurufen. Wer mit einem Menschen, bei dem das Virus nachgewiesen wurde, Kontakt hatte, solle sich direkt an das örtliche Gesundheitsamt wenden, hieß es. Ansonsten wurde zur Vorbeugung einer Infektion zur üblichen Hygiene geraten wie häufiges und gründliches Händewaschen sowie die Verwendung von Einmaltaschentüchern.