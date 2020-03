Erfurt

Gottesdienst im Erfurter Dom läutet Fastenaktion ein

01.03.2020, 01:32 Uhr | dpa

Erfurt (dpa/th) – Mit einem Festgottesdienst im Erfurter Dom wird heute die bundesweite Fastenaktion des katholischen Hilfswerks Misereor gestartet. Sie nimmt dieses Jahr den Bürgerkrieg in Syrien und dessen Auswirkungen auf das Nachbarland Libanon in den Blick. Während in Syrien schon seit 2011 erbittert gekämpft wird, hat der Libanon hunderttausende Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Die Lebensbedingungen dort werden nach Angaben von Misereor aber sowohl für die Flüchtlinge als auch für die libanesische Bevölkerung immer schwieriger.

Ziel von Misereor und seinen Partnerorganisationen ist es, den Menschen vor Ort zu helfen etwa bei der Gesundheitsversorgung und Bildung. Zudem sollen Grundlagen für ein friedliches Zusammenleben geschaffen werden. So steht die Fastenaktion 2020 unter dem Leitwort "Gib Frieden!". Damit sammelt Misereor über mehrere Wochen hinweg besonders intensiv Spenden. Der Gottesdienst wird nach Angaben des Bistums Erfurt live im ARD-Fernsehen sowie im Radio von Sender MDR Kultur übertragen.