Erfurt

Grüne schlagen Siegesmund und Adams als neue Minister vor

01.03.2020, 19:23 Uhr | dpa

Nach dem Willen der Thüringer Grünen sollen Anja Siegesmund und Dirk Adams Minister in einer neuen rot-rot-grünen Regierung werden. Das hat der Landesvorstand nach einer Sitzung am Sonntag bekanntgegeben. Damit weicht die Partei von früheren Plänen ab. Vor der gescheiterten Wahl Bodo Ramelows (Linke) zum Ministerpräsidenten Anfang Februar war neben Siegesmund die frühere Justizministerin von Schleswig-Holstein, Anne Lütkes, für einen Platz am Kabinettstisch in Erfurt vorgesehen gewesen.

Der Schwenk wurde in einer Mitteilung am Sonntag damit begründet, dass es anders als ursprünglich geplant keinen neuen Zuschnitt der Ministerien geben soll. Hintergrund ist, dass schon 2021 ein neuer Landtag gewählt werden soll. Demnach wird Adams, bisher Chef der Landtagsfraktion, für Migration, Justiz und Verbraucherschutz verantwortlich sein. Siegesmund bekäme erneut das Ressort für Umwelt, Energie und Naturschutz. Das hatte sie bereits in der vergangenen Legislaturperiode geführt.

Am Mittwoch soll im Landtag ein neuer Ministerpräsident gewählt werden. Rot-Rot-Grün hat seit der Wahl Ende Oktober dort keine eigene Mehrheit und ist für eine Regierungsbildung auf Stimmen der Opposition angewiesen. Daran war die Wahl Ramelows Anfang Februar gescheitert. Stattdessen war der FDP-Mann Thomas Kemmerich mit Unterstützung von CDU und AfD als Regierungschef gewählt worden. Er hatte aber nach massivem Protest später wieder seinen Rücktritt erklärt.