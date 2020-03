Erfurt

Matratze in Brand geraten: Familie verletzt

02.03.2020, 18:03 Uhr | dpa

Wegen einer brennenden Matratze sind in Erfurt vier Menschen leicht verletzt worden. Die Matratze eines vierjährigen Kindes war am Samstagmorgen in einer Wohnung in Brand geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Wohnung sei nicht mehr bewohnbar, der Schaden belaufe sich auf rund 30 000 Euro. Die Familie kam bei Verwandten unter. Spezialisten der Kriminalpolizei stellten am Montag den Angaben nach fest, dass eindeutig gezündelt wurde.