Erfurt

Ministerium sponsort Kommunen wieder bei Fahrrad-Kampagne

04.03.2020, 13:02 Uhr | dpa

Thüringer Kommunen können wieder mit Unterstützung vom Land bei der Teilnahme an der Aktion "Stadtradeln" rechnen. Insgesamt 85 000 Euro stellt das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft ihnen bis 2022 für die Teilnahmegebühr der Kampagne zur Verfügung, wie das Ministerium am Mittwoch ankündigte.

Bei der Aktion sollen Bürger der teilnehmenden Kommunen und andere Gruppen zwischen dem 1. Mai und dem 30. September innerhalb von drei Wochen so viele Wege wie möglich mit dem Rad zurücklegen. Damit solle so viel klimarelevantes Kohlenstoffdioxid (CO2) eingespart werden wie möglich. In einem bundesweiten Wettbewerb wird dann ermittelt, welche Teams und Kommunen am meisten Kilometer gefahren sind und am meisten CO2 eingespart haben. Anmelden können sich Interessierte ab dem 9. März.

"Ich wünsche mir, dass viele Thüringer Kommunen beim Stadtradeln mitmachen und die Teilnahme an diesem Wettbewerb mit Aktionen vor Ort verbinden, die zeigen, dass Radfahren Spaß macht und klimafreundlich ist", sagte Staatssekretär Klaus Sühl. Im vergangenen Jahr haben laut Ministerium bereits zehn Thüringer Kommunen mitgemacht, deutschlandweit waren es fast 1130.