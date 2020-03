Erfurt

DGB froh über handlungsfähige Landesregierung

04.03.2020, 17:43 Uhr | dpa

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die Wahl des Linke-Politikers Bodo Ramelow zum Thüringer Ministerpräsidenten begrüßt. "Die gute Nachricht ist, wir haben wieder eine handlungsfähige Regierung", sagte der Vorsitzende des DGB-Bezirks Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, am Mittwoch. Die Probleme in Thüringen brauchten eine handlungsfähige Regierung, unter anderem müsse der Strukturwandel in der Automobilindustrie begleitet werden. Trotzdem sei es wichtig, nun schnell zu den vereinbarten Neuwahlen in Thüringen zu kommen, betonte Rudolph. "Das Mandat muss wieder zurück an den Wähler gegeben werden."