Erfurt

Zahl der Firmenpleiten auf niedrigstem Stand seit 2001

09.03.2020, 11:51 Uhr | dpa

Die Zahl der Firmenpleiten ist im vergangenen Jahr in Thüringen auf den niedrigsten Stand seit 2001 gesunken. Insgesamt wurde von 221 Unternehmen die Insolvenz beantragt, wie das Landesamt für Statistik am Montag in Erfurt mitteilte. 2001 hatten noch 1325 Unternehmen diesen Schritt machen müssen. Die höchste Zahl von Firmenpleiten wurde 2019 aus dem Baugewerbe und dem verarbeitenden Gewerbe gemeldet. Von den Insolvenzen ihrer Arbeitgeber waren gut 2900 Beschäftigte betroffen.

Privatinsolvenz meldeten im vergangenen Jahr 1440 Verbraucher an. Das waren gut 100 Fälle oder 9,7 Prozent weniger als im Jahr 2018. In etwas mehr als 500 Fällen mussten Selbstständige Insolvenz anmelden.