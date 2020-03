Erfurt

Thüringen: Minister informieren über Coronavirus und Folgen

10.03.2020, 02:27 Uhr | dpa

Über Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus und dessen Auswirkungen auf die Thüringer Wirtschaft will die Landesregierung am Dienstag in Erfurt berichten. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) informieren in der Staatskanzlei (13.00 Uhr) über den Stand der Dinge und beantworten Journalistenfragen.

Bis Montagabend gab es in Thüringen vier nachgewiesene Infektionsfälle mit dem Sars-Cov-2-Virus. Am Wochenende beklagten die Veranstalter der Verbrauchermesse Thüringen Ausstellung eine deutlichen Besucherrückgang und begründeten dies mit der Angst vor dem Virus. Andere Veranstaltungen wurden deshalb bereits abgesagt, darunter der ursprünglich für Anfang April geplante Richter- und Staatsanwaltstag in Weimar.