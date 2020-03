Erfurt

Verschiebung von Semesterstart? Thüringen führt Gespräche

11.03.2020, 16:29 Uhr | dpa

In Thüringen wird über eine Verschiebung des Starts in das Sommersemester an den Hochschulen nachgedacht. Entsprechende Gespräche würden mit allen Beteiligten geführt, sagte der Sprecher des Thüringer Wissenschaftsministeriums, Stephan Krauß, am Mittwoch in Erfurt. Eine Entscheidung werde aller Voraussicht nach jedoch erst in der kommenden Woche fallen. Krauß verwies darauf, dass der offizielle Start in das Sommersemester nicht gleichbedeutend mit dem Beginn der Vorlesungen sei. Dieser sei von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich.

In Baden-Württemberg und Berlin ist der Start für das Sommersemester bereits verschoben worden. Der Beginn des Semesters sei nunmehr am 20. April geplant, teilte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) mit. Sollte es notwendig sein, werde dieser Termin gegebenenfalls weiter geschoben. Auch Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) empfahl den Hochschulen, den Semesterbeginn zu verschieben.