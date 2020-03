Erfurt

Auto-Branchenvereinigung: Chance in Wasserstofftechnik

11.03.2020, 17:56 Uhr | dpa

Die Branchenvereinigung der Automobilzulieferer in Thüringen sieht Chancen in der Wasserstofftechnik. Dafür sei es jedoch notwendig, den Strukturwandel als Projekt der Automobil- und Energiewirtschaft sowie der Verkehrsinfrastruktur zu sehen, teilte die Vereinigung "automotive thüringen" am Mittwoch in Erfurt mit. Sie kündigte an, eine Technologieplattform mit Anwendungsprojekten der Wasserstoffwirtschaft zu entwickeln. Wasserstoff gilt neben Strom als mögliche Antriebsalternative für Fahrzeuge. Allein die Automobilindustrie in Thüringen beschäftigt nach Angaben der IG Metall rund 70 000 Arbeitnehmer.

Allerdings ist die Herstellung von Wasserstoff energieintensiv, und die Infrastruktur zum "Betanken" der Fahrzeuge müsste aufgebaut werden.

Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) hatte angekündigt, bei Antrieben von Lastwagen und Zügen sowie bei der Klimatisierung von Gebäuden künftig stärker auf Wasserstofftechnologien zu setzen. Ziel sei, eine Wasserstoffwirtschaft im Freistaat aufzubauen - als Beitrag zur Energiewende vor allem im Wärme- und Verkehrssektor. Mit Wasserstofftechnologien könnte auch Strom aus erneuerbaren Energien gespeichert werden.