Erfurt

Radek: Polizisten in AfD sollen ihre Verfassungstreue prüfen

12.03.2020, 16:55 Uhr | dpa

Nachdem der AfD-"Flügel" von Landeschef Björn Höcke nun als rechtsextreme Gruppierung vom Verfassungsschutz beobachtet wird, hat die Polizeigewerkschaft Konsequenzen der Thüringer Polizisten in der AfD-Fraktion gefordert. "Jeder dieser Polizisten muss sich selbst jetzt auf seine Verfassungstreue überprüfen, auf die er einmal den Amtseid geschworen hat", sagte der Vize-Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, am Donnerstag. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Radek betonte, dass dies jeder individuell entscheiden müsse. "Aber ein sowohl als auch gibt es für mich an dieser Stelle nicht", sagte Radek.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte den von AfD-Politikern gegründeten rechtsnationalen "Flügel" am Donnerstag offiziell als Beobachtungsobjekt erklärt. Das bedeutet, dass die Bewegung mit dem kompletten Instrumentarium nachrichtendienstlicher Mittel beobachtet werden darf.