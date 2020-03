Erfurt

Erste nachgewiesene Corona-Fälle in Jena

14.03.2020, 10:21 Uhr | dpa

In Jena sind die ersten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Es handele sich um eine Frau und einen Mann, wie die Stadtverwaltung am Freitagabend auf ihrer Internetseite mitteilte. Der Mann habe sich in einem Risikogebiet aufgehalten und sich anschließend in Selbstisolation begeben, hieß es. Seine Familienmitglieder sowie eine weitere Kontaktperson seien in Quarantäne. Auch die nachweislich infizierte Frau sowie sieben Kontaktpersonen stehen sind isoliert. Zwischen den beiden Fällen besteht laut Stadtverwaltung kein Zusammenhang. Zuvor hatten mehrere Medien über die Corona-Fälle in Jena berichtet.

Nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums lag die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Thüringer am Freitagnachmittag bei 30. Mit den zwei neuen Fällen aus Jena steigt die Zahl auf mindestens 32.