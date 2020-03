Erfurt

Notfallzentren für Covid-19-Erkrankte in Kliniken geplant

14.03.2020, 17:48 Uhr | dpa

In Thüringen sollen nach dem Willen von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) Notfallzentren zur Behandlung von Menschen mit schweren Covid-19-Krankheitsverläufen eingerichtet werden. "Wir müssen Corona-Zentren aufbauen und dafür brauchen wir Zeit", sagte Ramelow am Samstag in Erfurt. Thüringen müsse nach derzeitiger Datenlage damit rechnen, dass in den nächsten 24 Monaten etwa 60 000 Patienten intensivmedizinisch betreut werden müssen.

Derzeit stünden 650 Betten zur intensivmedizinischen Betreuung zur Verfügung, sagte Ramelow. Man gehe davon aus, dass eine Kapazität von 1400 Betten nötig sein wird. "Es geht jetzt darum, um Zeit zu kämpfen, um diese Notfallzentren aufzubauen." Als Beispiel nannte er die Waldkliniken in Eisenberg, die schon bald keine dort üblichen Operationen mehr vornehmen sollen, "weil sie die Kapazitäten freiräumen müssen, um für Corona vorbereitet zu sein", sagte Ramelow.

Der 64-Jährige machte klar, dass rund 1,5 Millionen Thüringer in den nächsten zwei Jahren von einer Corona-Infektion betroffen sein könnten. "Es ist davon auszugehen, dass sich 70 Prozent der Bevölkerung mit Corona infizieren werden", sagte Ramelow.

Der CDU-Innenpolitiker Raymond Walk forderte die Einrichtung eines Krisenstabs im Innenministerium. "Das Innenministerium hat die Expertise und die Kompetenz für solche Krisensituationen. Wann wollen wir einen Krisenstab einrichten, wenn nicht jetzt in dieser Situation", sagte Walk.

Ramelow sagte, die Koordination liege derzeit noch beim Gesundheitsministerium. Thüringen sei aber nur noch einen Schritt von der Einrichtung des Krisenstabs im Innenministerium entfernt. "Wir werden in der kommenden Woche nur knapp unter der Schwelle des Katastrophenalarms arbeiten", sagte Ramelow.

Unterdessen wurden per Erlass in ganz Thüringen Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern verboten, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegen zu wirken. Der Erlass an die Landkreise und kreisfreien Städte sei bereits am Freitagabend fertiggestellt worden, teilte das Thüringer Gesundheitsministerium mit. "Verstöße müssen zur sofortigen Auflösung der Veranstaltung beziehungsweise Menschenansammlung führen", hieß es in der Mitteilung. Der Erlass gilt zunächst bis zum 10. April.

"Es ist in der aktuellen Situation entscheidend, alles dafür zu tun, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen", erklärte Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Samstag. Demnach sollten auch Veranstaltungen mit weniger als 50 Personen nicht mehr stattfinden, "wenn sie nicht zwingend notwendig sind - und auch dann nur unter strengen Auflagen", betonte Werner.

In Suhl wurden wegen eines bestätigten Coronafalls Teile der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete unter Quarantäne gestellt. Betroffen sind nach Angaben eines Sprechers des Migrationsministeriums rund 530 Bewohner. Eine Person in der Einrichtung wurde nach Angaben der Stadtverwaltung Suhl positiv auf das Coronavirus getestet.

Das Migrationsministerium, die Stadt Suhl, das Landesverwaltungsamt und das Gesundheitsministerium seien in einem engen Austausch, sagte Thüringens Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur.

Die positiv getestete Person ist nach Angaben seines Ministeriums weiterhin in der Erstaufnahmeeinrichtung - jedoch isoliert und unter ärztlicher Beobachtung. Demnach gebe es genügend Platz für Quarantäne- und Isolierungsmaßnahmen. Die Einrichtung sei für 1200 Bewohner ausgelegt und derzeit nur mit rund 530 Menschen belegt.

Laut Adams wird Thüringen bei dem Easy-System des Bundes für die Erstverteilung von Asylsuchenden vorerst nicht mehr berücksichtigt. "Es kann trotzdem sein, dass noch Leute zu uns auf dem Weg sind. Diese werden empfangen und können sicher untergebracht werden", sagte Adams. Für die Neuankömmlinge sei in einem separaten Gebäude Platz reserviert - getrennt von dem unter Quarantäne stehenden Gebäude.