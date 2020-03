Erfurt

Puffbohne auf dem Rückzug: Soja für Bauern Alternative?

15.03.2020, 09:25 Uhr | dpa

Sie sind eiweißreich, gelten als Bodenverbesserer und sind trotzdem auf dem Rückzug: In Thüringen werden immer weniger Körnerleguminosen wie Ackerbohnen oder Erbsen angebaut. "Seit den Jahren 2016/2017 ist die Anbaufläche regelrecht eingebrochen", sagte André Rathgeber, Referent für Pflanzenbau und Umwelt beim Thüringer Bauernverband der Deutschen Presse-Agentur. Einst war die Ackerbohne, die oft auch als Puffbohne bezeichnet wird, in Thüringen derart gefragt, dass gebürtige Erfurter noch heute Puffbohnen genannt werden. Inzwischen fristen die Hülsenfrüchte nur eher ein Nischendasein.

Die gängige Aussaatzeit für die Ackerbohne ist im Frühjahr. "Eigentlich würden wir gern mehr Leguminosen anbauen. Das wäre für die Felder besser, und die Insekten hätten mehr Nahrung, denn diese Pflanzen haben reichlich Blüten", sagte Rathgeber. Anders als viele andere Gemüse- oder Getreidesorten zehren Leguminosen nicht nur von den Nährstoffen im Ackerboden, sondern geben ihm auch etwas zurück: Stickstoff. Damit sind sie laut Rathgeber auch wertvoll für die Fruchtfolge auf einem Feld.

Die Hülsenfrüchte Ackerbohnen und Co. schonen den Boden, er bekommt eine Art Pause. Auch reduziert sich durch die Fruchtfolge die Gefahr von Krankheiten oder Schädlingsbefall.

Allerdings können auch Ackerbohnen Probleme machen. "Erbsen und Ackerbohnen gelten als Unkrautvermehrer", sagte Rathgeber. Bestimmte Mittel gegen das Unkraut können die Bauern aber nicht mehr verwenden, wenn sie EU-Fördermittel für den Anbau von Leguminosen bekommen wollen. Andere Pflanzenschutzmittel seien komplett weggefallen. Laut Rathgeber liegt darin auch ein Grund für den Rückgang beim Anbau von Ackerbohnen. "Das Unkraut kann bei Ackerbohnen nicht wirksam mechanisch bekämpft werden", sagte er.

Laut Statistischem Landesamt wurden im Jahr 2019 auf 2771 Hektar Fläche Ackerbohnen in Thüringen angebaut. Im Jahr 2015 waren es noch 5083 Hektar.

Wegen ihres hohen Nährwerts werden Leguminosen auch als Futtermittel für Tiere angebaut. Die heimische Ackerbohne konkurriert laut Rathgeber dabei mit günstigem Soja, das importiert wird. "Nach dem Wegfall der Pflanzenschutzmittel für die Ackerbohne sind die Kosten für den Anbau stark gestiegen. Der Import von Soja ist dadurch oft günstiger als der Anbau von Ackerbohnen oder Erbsen", sagte der Experte.

Eine Alternative wäre der Anbau von Soja auf heimischen Äckern. Doch auch dabei spielen die Kosten eine große Rolle. Bevor Sojabohnen an Tiere verfüttert werden können, müssen sie getoastet werden. Laut Rathgeber gibt es in Thüringen aber keine stationäre Toasterei; die nächste liegt in Sachsen-Anhalt. Die Transportkosten seien dann oft teurer, als das Soja auf dem Weltmarkt zu kaufen.

Nach Angaben des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum blieb die Anbaufläche von Soja in Thüringen in den vergangenen Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau. So bauten Thüringer Landwirte im Jahr 2016 auf rund 274 Hektar Soja an, im vergangenen Jahr waren es 264 Hektar. Uwe Jentsch vom Referat Pflanzenbau beim Landesamt für Landwirtschaft sagte, im Vergleich zum Weizen gebe es relativ wenig Sorten bei den Leguminosen. Das gelte auch für die Sojapflanze, die meist nicht optimal an die Bedingungen in Thüringen angepasst sei. "Aber der Trend zu neuen Züchtungen ist da. Es werden immer mehr Sorten angemeldet", sagte Jentsch.