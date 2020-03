Erfurt

Landeselternsprecher fordert Sonderregelungen für Prüfungen

16.03.2020, 13:23 Uhr | dpa

Angesichts mehrwöchiger Schulschließungen wegen des Coronavirus hat Landeselternsprecher Roul Rommeiß Sonderregelungen für die diesjährigen Prüfungen angemahnt. Dabei sprach er sich für einen Verzicht auf die Besondere Leistungsfeststellung aus, die Gymnasiasten am Ende der 10. Klasse absolvieren müssen.

Generell sei nach wie vor das Ziel, die Abschlussprüfungen durchzuführen, sagte Rommeiß am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Die Schüler müssen die Möglichkeit haben, ihre Abschlüsse in diesem Schuljahr zu erlangen." Da ab Dienstag aber thüringenweit die Schulen schließen, gebe es Einschränkungen bei der Prüfungsvorbereitung und den Vorprüfungen. Damit fehle es den Schülern auch an Erfahrung mit Test-Prüfungssituationen. "Ich erwarte, dass all dies im Sinne der Schüler berücksichtigt wird." Schließlich sei vom Schulabschluss die weitere Lebensplanung der jungen Männer und Frauen abhängig. Eine Stellschraube könnte zudem sein, die Wertigkeit der Prüfungsnote in der Endnote abzuschwächen, sagte Rommeiß.

In der aktuellen Krise rächt sich nach Ansicht des Landeselternsprechers, dass Thüringens Schulen bisher in Sachen Digitalisierung hinterherhinken. Sonst wäre es leichter, Lernangebote für zu Hause zu organisieren.