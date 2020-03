"Besondere Vorbildfunktion"

Thüringer Landtag sagt April-Plenum ab

16.03.2020, 16:13 Uhr | dpa, t-online.de

Angesichts der Herausforderungen durch die Ausbreitung des Coronavirus hat der Thüringer Landtag das für Anfang April geplante Plenum abgesagt. Für wichtige Abstimmungen soll auf moderne Technik zurückgegriffen werden.

In Erfurt wird das für Anfang April geplante Plenum im Thüringer Landtag nicht stattfinden. Das teilte der Landtag mit. Auch die Ausschüsse des Parlaments kommen in den nächsten Wochen nicht wie geplant zu ihren Sitzungen zusammen. Grund sind Schutzmaßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Mit der Maßnahme komme der der Thüringer Landtag seiner besonderen Vorbildfunktion nach, so Landtagspräsidentin Birgit Keller.

Wichtige Abstimmungen per Telefon

Die Handlungsfähigkeit des Landtags soll dabei möglichst unbeeinträchtigt bleiben. "Wichtige Abstimmungen werden telefonisch durchgeführt. Um die Lage jederzeit neu bewerten und auf neue Situationen angemessen reagieren zu können, werden Telefonkonferenzen abgehalten. Wir arbeiten zudem intensiv daran, mit den Mitteln der modernen Technik die Erfüllung der parlamentarischen Aufgaben zu gewährleisten", sagte Keller.

Bereits Anfang März hatte es einen Verdachtsfall im Umfeld des Landtages gegeben. Damals stand ein CDU-Abgeordneter unter Quarantäne, weil er Kontakt zu einem nachweislich infizierten Thüringer hatte. Ein noch vor der Ministerpräsidentenwahl durchgeführter Test fiel damals negativ aus.