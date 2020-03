Erfurt

Bars, Clubs und Kinos in Thüringen müssen schließen

16.03.2020, 16:20 Uhr | dpa

Die Thüringer Landesregierung verschärft ihr Vorgehen gegen die Ausbreitung des Coronavirus und lässt unter anderem Bars, Clubs und Kinos schließen. Ein entsprechender Erlass soll am Mittwoch in Kraft treten, wie die Thüringer Staatskanzlei am Montag mitteilte.