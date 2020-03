Erfurt

Thüringen spannt Rettungsschirm für Unternehmen

18.03.2020, 14:43 Uhr | dpa

Thüringen schnürt für die in der Coronakrise in Existenznot geratenen Unternehmen ein umfangreiches Hilfspaket. Nach Berechnungen des Wirtschaftsministeriums sind zur Unterstützung der Thüringer Wirtschaft kurz- bis mittelfristig bis zu 1,5 Milliarden Euro von EU, Bund und Freistaat nötig. Diese Mittel würden für die Überbrückung von akuten Liquiditätsengpässen und zur Stärkung des Eigenkapitals der Betriebe gebraucht. "Wir sind in einer extremen Situation, es kommt auf die Wirtschaft ein Tsunami zu", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Mittwoch in Erfurt.

Den Plänen zufolge sollen die Firmen schnell und unbürokratisch Zugang zu Krediten, Beteiligungen, aber auch zu direkten Zuschüssen bekommen. Nach dem Vorbild der Hochwasserhilfe 2013 soll unter anderem ein Soforthilfeprogramm aufgelegt werden. Darüber sollen Klein- und Kleinstbetriebe sowie Freiberufler - je nach Unternehmensgröße - eine Entschädigung in Form einer Einmalzahlung von bis zu 30.000 Euro erhalten. Für die Soforthilfen müsse der Landtag einen Nachtragshaushalt verabschieden.