Erfurt

Thüringen zunehmend im Coronakrisenmodus

18.03.2020, 18:46 Uhr | dpa

In der Coronakrise hat Innenminister Georg Maier (SPD) die Thüringer dazu aufgerufen, ihre sozialen Kontakte einzuschränken. "Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie im Kreise Ihrer Familie. Je konsequenter Sie das tun, desto schneller wird die Krise bewältigt sein", sagte Maier am Mittwoch in einer Videobotschaft, die sein Ministerium über soziale Medien verbreitete. Die Landesregierung tue alles, um die Krise zu bewältigen. Aber es sei auch nötig, dass die Bürger ihr Verhalten änderten. In Thüringen ist seit Mittwoch ein landesweiter Krisenstab rund um die Uhr besetzt.

Die kreisfreien Städte Erfurt, Gera, Jena, Weimar und Suhl erließen am Mittwoch Allgemeinverfügungen, die unter anderem Schließungen der meisten Geschäfte mit Ausnahmen unter anderem von Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäusern, Post- und Tankstellen ab Freitag (20. März) vorsehen. Auch der Betrieb von Restaurants, Hotels und Pensionen wird untersagt.

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Thüringer stieg auf 87. Sieben Erkrankte werden in Krankenhäusern behandelt. Die Landesärztekammer hat an bereits in Rente gegangene Ärzte appelliert, sich in der Krise an der medizinischen Versorgung zu beteiligen. Rund 1200 Ruheständler seien deswegen angeschrieben worden, sagte eine Kammersprecherin.

Unter den Infizierten ist auch eine Mitarbeiterin einer Ambulanz am Universitätsklinikum Jena. Sie habe nach Angaben einer Kliniksprecherin aber keinen direkten Kontakt mit Patienten gehabt. Die übrigen Mitarbeiter wurden bereits zum ersten Mal getestet, ein weiterer Test folgt laut Sprecherin am Freitag. Bis dahin tragen die Mitarbeiter spezielle Mund-Nasen-Schutz-Masken und führen ein Fiebertagebuch. Die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung sei "äußerst gering", hieß es.

Bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) hat sich die Zahl der dort unter der zentralen Rufnummer 116 117 eingehenden Anrufe in der Coronakrise verdreifacht. Unter der bundesweiten Arztbereitschaftsnummer riefen in Thüringen derzeit bis zu 2200 Menschen an. Üblich seien bis zu 600, sagte ein KV-Sprecher. Normalerweise wird die zentrale Rufnummer für den regulären Bereitschaftsdienst außerhalb der Sprechzeiten von Arztpraxen und die Vermittlung von Arztterminen genutzt. Derzeit steht sie zusätzlich bei begründeten Befürchtungen einer Ansteckung mit dem Coronavirus für Anfragen zur Verfügung.

Die KV kritisierte zugleich das Fehlen von ausreichend Schutzausrüstung für medizinisches Personal. Trotz der Ankündigung der Bundesregierung Anfang März, Schutzkleidung, Masken, Brillen und Handschuhe zentral zu beschaffen, sei in Thüringen bislang nichts angekommen. Viele Ärzte und Kliniken müssten sich selbst behelfen, um die Lieferlücken zu überbrücken. "Dies kann aber kein Dauerzustand sein", erklärte die KV.

Einen Mangel an Laborkapazitäten gibt es nach Einschätzung des Thüringer Gesundheitsministeriums hingegen nicht. Landesweit können nach Angaben der Behörde inzwischen sechs Labore Abstriche untersuchen. So könnten täglich 1350 Tests durchgeführt werden, sagte ein Ministeriumssprecher. Bisher gebe es keine Rückmeldung, dass diese Kapazitäten nicht ausreichten.

Weiterhin keine Infektionen verzeichnen die Kreise Hildburghausen, Sömmerda und Sonneberg. Im Vergleich zum Dienstag hatte sich die Zahl der Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 um 16 erhöht.