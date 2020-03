Erfurt

Tiefensee: Unternehmen sollen Azubis möglich nicht kündigen

20.03.2020, 17:19 Uhr | dpa

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat an die Unternehmen in Thüringen appelliert, ihre Auszubildenden auch während der Corona-Krise weiter zu beschäftigen. "Ich bitte die Unternehmen, die Auszubildendenverträge nicht zu kündigen", sagte Tiefensee am Freitag in Erfurt. Man arbeite an einer Lösung, damit Kurzarbeitergeld auch für Auszubildende möglich werde. Die Landesregierung gab am Freitag grünes Licht für ein "Corona-Soforthilfeprogramm" für die Thüringer Wirtschaft. Es richtet sich vor allem an Solo-Selbstständige und kleinere Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten.