Erfurt

Mehr als 200 Infektionen mit Coronavirus in Thüringen

21.03.2020, 13:58 Uhr | dpa

Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus ist in Thüringen bis Samstagvormittag auf mindestens 207 gestiegen. Innerhalb eines Tages sind 46 Neuinfizierte hinzugekommen, wie die Thüringer Staatskanzlei am Samstag mitteilte.

20 Menschen werden den Angaben zufolge im Krankenhaus behandelt. Bei neun von ihnen ist die durch das Virus verursachte Covid-19-Infektion im Zusammenhang mit anderen Krankheiten entdeckt worden. Elf Menschen liegen ausschließlich wegen Covid-19 in der Klinik. Die Krankheit überstanden haben bislang 24 Menschen in Thüringen, wobei 15 davon in den vergangenen 24 Stunden genesen sind.

Der am Freitag in Jena nach einer Corona-Infektion gestorbene 83-jährige Mann ist in der Statistik noch nicht erfasst. Der Todesfall sei bisher nicht offiziell gemeldet, erklärte die Staatskanzlei. Auch fehle noch die Bestätigung der Stadt Jena, dass die Infektion die Todesursache war. Der Mann hatte Vorerkrankungen.