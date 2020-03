Erfurt

Mehr erneuerbare Energien im Wohnungsneubau

23.03.2020, 15:25 Uhr | dpa

Thüringer Bauherren setzen beim Neubau von Wohnungen stärker auf Wärme aus erneuerbaren Energien. Von den 2019 gut 2000 neu geplanten Wohngebäuden würden 53,4 Prozent primär mit regenerativen Energien beheizt, teilte das Landesamt für Statistik am Montag in Erfurt mit. Das sei ein Plus von 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Meist kommen dabei Wärmepumpen zum Einsatz. Eine weitaus geringere Rolle spielen Solarthermie, Holz und Biomasse.