Erfurt

Bereits 500 Anträge auf Soforthilfe in Thüringen

24.03.2020, 14:37 Uhr | dpa

Die Soforthilfe für in wirtschaftliche Not geratene Kleinunternehmen stößt in Thüringen auf große Nachfrage. Innerhalb von knapp einem Tag seien es bereits rund 500 Anträge, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Dienstag in Erfurt. Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen bis 50 Beschäftigte, die durch die Coronakrise in finanzielle Schieflage geraten, können seit Wochenbeginn Soforthilfen vom Land beantragen. Zusätzlich soll es ein Bundesprogramm geben. Tiefensee appellierte an die Solidarität der Unternehmen. Förderung sollten nur die beantragen, die tatsächlich durch die Folgen der Coronakrise in Not gerierten.

Die Unternehmen müssten das durch eine eidesstattliche Erklärung bekannt geben. "Stellen Sie keine Anträge, die nicht unbedingt nötig sind", sagte Tiefensee. Er rechnet damit, dass für das Hilfsprogramm etwa 80 Millionen bis zu 110 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden müssten. Je nach Mitarbeiterzahl können Unternehmen einen einmaligen Zuschuss in Höhe von bis zu 30 000 Euro erhalten, Solo-Selbstständige und Kleinbetriebe bis fünf Beschäftigte bis zu 5000 Euro.