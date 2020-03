Erfurt

Holter über Olympia: "Konnte nur die Entscheidung geben"

24.03.2020, 18:29 Uhr | dpa

Die Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in diesem Jahr ist aus Sicht von Thüringens Sport- und Bildungsminister mehr als angebracht. Die Entscheidung dazu sei überfällig gewesen, teilte Helmut Holter (Linke) am Dienstag mit. "Die ganze Welt hält wegen der Covid-19-Pandemie den Atem an. Es wird Monate dauern, bis die Welt wieder in halbwegs normalen Bahnen läuft. Vor diesem Hintergrund konnte es nur die Entscheidung geben, die Spiele in diesem Sommer nicht auszutragen."

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die japanischen Gastgeber einigten sich am Dienstag angesichts der Coronavirus-Krise darauf, die Spiele in Tokio ins Jahr 2021 zu verschieben.

Die Olympische Idee stehe gleichermaßen für den Wettbewerb, aber auch für die Einheit und Solidarität der fünf Kontinente, sagte Holter. "Jetzt in Zeiten der Pandemie müssen Einheit und Solidarität über dem Wettbewerb um die besten Leistungen stehen."