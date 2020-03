Erfurt

Corona-Epidemie: Leere Physiotherapie-Praxen

24.03.2020

Thüringer Physio- und Ergotherapeuten haben mit den Auswirkungen der Coronavirus-Krise zu kämpfen, obwohl sie weiter arbeiten dürfen. Patienten blieben aus und sagten wegen der Corona-Pandemie Termine ab, was zu finanziellen Belastungen führe, erklärte der Vorsitzende der Landesgruppe Thüringen des Deutschen Verbandes der Ergotherapeuten, Christoph Steinle, am Dienstag.

"Sollten die Praxen aus finanziellen Gründen schließen müssen, wird dies auch in Erfurt nicht nur jetzt in der Krise, sondern auf Dauer massive Versorgungsprobleme bringen, was am Ende allen Patienten schadet, weil es Heilungsprozesse verzögert oder unmöglich macht", teilte Steinle mit.

Nach Angaben des Landesverbands gibt es in Thüringen insgesamt 2127 Heilmittelpraxen, darunter 1215 Physiotherapie- und 344 Ergotherapie-Praxen. Einem Erlass der Landesregierung nach dürfen solche Praxen weiter geöffnet sein - mit strengen Hygiene-Auflagen.

Laut Thüringer Wirtschaftsministerium fallen Physiotherapeuten und Co. unter die Kategorie erweiterter Gesundheitsberufe. Als solche könnten sie etwa im Prinzip Soforthilfen aus dem Rettungsschirm, den das Land wegen der Corona-Krise aufgespannt hat, beantragen. Der bundesweite Spitzenverband der Heilmittelverbände (SHV) sieht allerdings auch die Gesetzlichen Krankenkassen in der Pflicht und fordert eine Art Ausgleichszahlungen zum Ausgleich von Einbußen.