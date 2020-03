Erfurt

Wieder weniger Tiere in Thüringen geschlachtet

25.03.2020, 12:21 Uhr | dpa

Mitarbeiter eines Schlachthofs zerteilen am Fließband hängende Schweine. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Weniger Schweine und Rinder sind in Thüringen 2019 im Vergleich zum Vorjahr geschlachtet worden. Mit rund 849 200 wurden 30 900 Schweine weniger, mit 88 700 wurden 6000 weniger Rinder geschlachtet, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Auch bei Schafen sei die Zahl der Schlachtungen zurückgegangen, bei Ziegen dagegen leicht angestiegen. In den Daten sind Schlachtungen von Geflügeltieren nicht enthalten.

99 Prozent der Tiere wurden zu gewerblichen Zwecken getötet, etwa 10 900 bei Hausschlachtungen. Bei Letzteren ging die Zahl der geschlachteten Tiere im Vergleich zum Vorjahr um rund 740 zurück.

Bei den Schlachtungen fiel mit rund 108 700 Tonnen etwa 2900 Tonnen weniger Fleisch ab als im Jahr zuvor.