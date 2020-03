Erfurt

Bürgerbeauftragter beobachtet Spaltung selbst von Familien

25.03.2020, 12:41 Uhr | dpa

Nicht nur im Thüringer Politikbetrieb hat es nach Ansicht des Bürgerbeauftragten des Landes, Kurt Herzberg, zuletzt eine zunehmende Polarisierung gegeben. Aus seinen Gesprächen mit vielen Menschen im Land wisse er, dass sich zum Beispiel auch innerhalb vieler Familien die Spaltung der Gesellschaft immer stärker zeige, sagte Herzberg am Mittwoch. Er übergab in Erfurt seinen Tätigkeitsbericht an Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke).

Auch im Freundeskreis und in Vereinen sei zu beobachten, dass die Polarisierung zwischen verschiedenen Gruppen zunehme. "Mich besorgt diese Entwicklung, weil der politische Diskurs zu oft auf Freund- und Feindbilder reduziert wird und die dringend notwendige Versachlichung zu kurz kommt", sagte Herzberg.

Nach eigenen Angaben ist Herzberg im Jahr 2019 in etwa 870 Angelegenheiten um Unterstützung gebeten worden. Damit liege die Zahl der Anfragen an ihn ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Im Jahr 2018 war Herzberg in etwa 850 Fällen von Bürgern kontaktiert worden.

Alle Thüringer können sich an den Bürgerbeauftragten wenden. Er soll laut Gesetz den Menschen helfen, wenn sie beispielsweise Probleme mit einer Behörde haben oder sich von einem Amt missverstanden fühlen.