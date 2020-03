Erfurt

Staatssekretär Weil fordert mehr Hilfen für Bauern vom Bund

25.03.2020, 15:18 Uhr | dpa

Thüringens Agrarstaatssekretär Torsten Weil hat den Bund zu mehr schneller Unterstützung für Bauern in der Corona-Krise aufgefordert. Er verwies auf neu angepasste Beihilfegrenzen der Europäischen Union, durch die bestimmte Agrarbetriebe mit bis zu 100 000 Euro unterstützt werden könnten. Der Bund solle etwa diese Möglichkeit nutzen und so Geld für Betroffene bereitstellen, hieß es in einer Mitteilung des Landwirtschaftsministeriums von Mittwoch.

"Wir prüfen auch auf Landesebene alle Möglichkeiten, die finanziellen Soforthilfen schnellstmöglich auf die Unternehmen der Landwirtschaft und des Gartenbaus auszudehnen und vergleichbare Angebote zu schaffen", sagte Weil. Den Agrar- und Gartenbaubetrieben solle in der Krise bestmöglich beigestanden werden.

Weil verwies auf ein Maßnahmenpaket des Bundesagrarministeriums. Dieses soll unter anderem erlauben, Saisonkräfte statt bisher 70 nunmehr 115 Tage sozialversicherungsfrei zu beschäftigen zu. Viele Landwirte bangen dieses Jahr wegen Personalmangels etwa um die bevorstehende Spargelernte, da Saisonkräfte aus dem Ausland wegen der Corona-Krise ausbleiben. Kritiker sehen in den Maßnahmen allerdings eine Aushebelung von Arbeitsrechten.

"Die Landwirtschaftsbetriebe gewährleisten die Ernährungssicherheit und sind absolut systemrelevant - das muss sich auch in politischen Hilfsmaßnahmen in der Krise widerspiegeln", betonte Weil. Er machte auch darauf aufmerksam, dass die Landwirtschaftliche Rentenbank ab sofort günstige Darlehen zur Liquiditätssicherung für mit den Auswirkungen der Corona-Krise kämpfende Landwirte sowie für Gartenbau- und Weinbaubetriebe anbiete.