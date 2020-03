Erfurt

Stadtverwaltungen: Corona-Krise führt zu Ausnahmesituationen

27.03.2020, 05:40 Uhr | dpa

Während der Corona-Krise sind die Thüringer Stadtverwaltungen für den Besucherverkehr weitestgehend geschlossen, hinter den Kulissen geht die Arbeit aber trotzdem weiter. "Die Stadtverwaltung Erfurt ist arbeitsfähig", sagte die Sprecherin der Stadt, Heike Dobenecker. Dienstgebäude seien aber für den Besucherverkehr geschlossen. Soweit möglich, würden alle Bürgeranliegen telefonisch oder per E-Mail bearbeitet. Nur in dringenden Fällen und nach vorheriger telefonischer Absprache sei ein persönliches Vorsprechen möglich.

Unter anderem haben die Kommunalverwaltungen in Jena und Sonneberg und das Landratsamt Saale-Holzlandkreis ähnliche Vorgaben getroffen. In Erfurt habe lediglich das Sozialamt jeden Morgen eine Stunde für Besucher geöffnet, die in existenziellen Nöten seien, sagte Dobenecker. Auch auf Beerdigungen und Hochzeiten hat die Krise Einfluss: Bereits zugesagte Hochzeiten werden in Erfurt zwar durchgeführt, dabei dürfen aber nur das Brautpaar und die Trauzeugen anwesend sein. Unter anderem sind in Sonneberg bei Beerdigungen nur maximal zwei Trauergäste zugelassen.