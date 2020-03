Erfurt

Weniger Neuinfizierte in Thüringen: Sieben Schwerkranke

27.03.2020, 13:58 Uhr | dpa

Undatierte elektronenmikroskopische Aufnahme, die vom U.S. National Institutes of Health im Februar 2020 zur Verfügung gestellt wurde, zeigt das Virus, das COVID-19 verursacht. Foto: Uncredited/NIAID-RML/via Ap/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Zahl der neu registrierten Infektionen mit dem Coronavirus ist in Thüringen leicht zurückgegangen. Mit Stand Freitagvormittag kamen binnen 24 Stunden 62 Neuinfektionen hinzu, wie die Thüringer Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Einen Tag zuvor wurden 89 Neuinfektionen registriert. Sieben Menschen mit Coronavirus gelten in Thüringen als schwer krank. Die Gesamtzahl der erfassten Infizierten lag im Freistaat am Freitag bei 574. Nach Schätzung des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz sind 110 Menschen inzwischen wieder genesen.