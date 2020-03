Erfurt

Spielende Kinder finden Handgranate auf Feldweg

29.03.2020, 11:02 Uhr | dpa

Spielende Kinder haben in einem Ortsteil von Erfurt eine Handgranate auf einem Feldweg gefunden. Der Fundort sei am Samstagabend weiträumig abgesperrt worden, berichtete die Polizei. Kampfmittelspezialisten hätten eingeschätzt, dass die Handgranate nicht transportiert werden sollte. Darum sei sie an der Fundstelle gesprengt worden, die ausreichend weit vom Erfurter Ortsteil Schmira entfernt lag. Die Kinder hatten über ihren Fund einen Nachbarn informiert, der die Polizei alarmierte.