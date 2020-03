Erfurt

Ministerin: Vorerst keine Lockerung der Corona-Regeln

31.03.2020, 13:52 Uhr | dpa

Thüringens Landesregierung ist nach Angaben von Finanzministerin Heike Taubert (SPD) gegen eine kurzfristige Lockerung der Regeln zur Eindämmung der Corona-Epidemie. "Wir bleiben bis zum 19. April dabei, so zu verfahren wie besprochen", sagte Taubert am Dienstag bei der Vorlage des Haushaltsabschlusses 2019 in Erfurt. Oberstes Ziel müsse sein, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Wann "ins ganz normale Leben" zurückgekehrt werden könne, sei derzeit noch offen. Anliegen der Landesregierung sei es, eine Balance zwischen der Gesundheit der Thüringer und der Stabilisierung der Wirtschaft zu finden.