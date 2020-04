Erfurt

Ministerin: Finanzämter sind arbeitsfähig

02.04.2020, 11:32 Uhr | dpa

Die Thüringer Finanzämter sind auf die steigende Zahl an Anträgen auf Steuerstundung oder Steuererlass eingestellt. Die Antragsbearbeitung für die Corona-Steuer-Soforthilfe habe Priorität, erklärte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Donnerstag in Erfurt. Die Webseite des Ministeriums mit Informationen und dem Antragsformular für Steuerhilfen sei in der zweiten Märzhälfte rund 10 000 Mal aufgerufen worden.

Laut Taubert ist sichergestellt, dass die eilig zu bearbeitenden Anträge auch zügig abgearbeitet werden können. Die Steuerverwaltung habe in den vergangenen Wochen dafür umfangreiche Maßnahmen ergriffen. Die Anträge können nur schriftlich per Post, E-Mail oder über das Online-Portal Elster gestellt werden.

Auch die Bearbeitung der Steuererklärung 2019 habe schon begonnen. In dieser Woche erhielten die ersten Thüringer ihren Steuerbescheid. Vereinzelt könne es aber aufgrund der aktuellen Situation auch zu Verzögerungen bei der Bearbeitung der Steuererklärungen kommen.