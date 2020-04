Erfurt

Grüne: Beratungsstelle für Prostituierte jetzt wichtig

02.04.2020, 14:49 Uhr | dpa

Im Zuge der Corona-Krise haben die Grünen im Landtag ihre Forderung nach einer unabhängigen Beratungsstelle für Prostituierte bekräftigt. "Es ist zu befürchten, dass einige Sexarbeiterinnen aufgrund ihrer Einnahmeausfälle gerade massiv von Obdachlosigkeit bedroht sind", sagte die frauenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Laura Wahl, laut Mitteilung von Donnerstag. Die aktuelle Situation zeige erneut, dass Thüringen eine unabhängige Beratungsstelle für Prostituierte und Sexarbeiter brauche.

"Soziale Sicherungsnetze greifen bei dieser Gruppe kaum, weil die Dunkelziffer hoch ist", so Wahl. Selbst offiziell registrierte Prostituierte hätten aktuell keine Informationen, ob und wo sie Unterstützungsleistungen beantragen könnten. "Das Land steht in der Verantwortung, auch für diese Berufsgruppe eine existenzabsichernde Unterstützungsleistung auf den Weg zu bringen", so Wahl.

Wegen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus besteht für Sexarbeiter derzeit quasi ein Berufsverbot. Auch Verbände berichten daher bereits von der besonders schwierigen Lage für Prostituierte. Beim Berufsverbands erotische und sexuelle Dienstleistungen ist etwa von "katastrophalen Folgen" die Rede. Frauen auf dem Straßenstrich seien besonders betroffen, sie fielen durch alle Soforthilfen durch, da sie häufig gar nicht registriert seien. Auch Hartz IV könnten viele nicht beantragen, weil sie die Voraussetzungen nicht erfüllten.

Bundesweit sind dem Verband zufolge rund 38 000 Prostituierte angemeldet. Die tatsächliche Zahl liege aber deutlich höher. In Thüringen waren Mitte vergangenen Jahres offiziell rund 400 Menschen angemeldet, die der Prostitution nachgingen.