Erfurt

Ramelow: Ostern auf Ostsee-Reisen verzichten

06.04.2020, 15:56 Uhr | dpa

Erfurt (dpa/th) – Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat an die Thüringer appelliert, wegen der Coronavirus-Pandemie über Ostern auf Ostsee-Reisen zu verzichten. Er verstehe die Sorgen von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sehr gut, sagte Ramelow der Zeitung "Welt" (Montag). "Wir müssen auf Abstand bleiben." Das Corona-Virus mache über Ostern keine Ferien. Für viele Thüringer ist die Ostsee normalerweise ein beliebtes Ziel für einen österlichen Kurztrip.

In Mecklenburg-Vorpommern gelten wegen der Pandemie strenge Reisebeschränkungen, die über Ostern auch für Einheimische verschärft wurden. Schwesig zufolge befürchten die Bürgermeister besonders an der Ostseeküste und auf den Ostseeinseln trotzdem einen starken Reiseverkehr über Ostern.

Ramelow sprach sich erneut gegen eine Lockerung der Alltagseinschränkungen zum Schutz vor einer Weiterverbreitung des Virus aus. "Diese Debatte kommt zur Unzeit. Wir sind noch nicht auf dem Höhepunkt der Infektionswelle", sagte Ramelow der Zeitung. Wer jetzt offen schnelle Lockerungen fordere, nehme in Kauf, dass die Sterberate steigen könne. "Es ist fahrlässig, Möglichkeiten in den Raum zu stellen, die derzeit objektiv einfach noch nicht gegeben sind." In Thüringen gelten die Einschränkungen zunächst bis zum Ende der Osterferien am 19. April.