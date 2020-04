Erfurt

Rund 10.800 Tonnen Gemüse in Gewächshäusern geerntet

07.04.2020, 13:10 Uhr | dpa

In den Gewächshäusern der Thüringer Gemüsebauern sind im vergangenen Jahr rund 10.800 Tonnen Gemüse geerntet worden. Das seien rund 400 Tonnen weniger als im Vorjahr, teilte das Thüringer Landesamt für Statistik am Dienstag in Erfurt mit. Warum bei nahezu gleich gebliebener Anbaufläche von rund 34 Hektar die Ernte geringer ausfiel, wurde nicht näher erklärt.

Auf dem größten Teil der Fläche wurden nach Angaben der Statistiker Tomaten angebaut; die Ernte betrug 9.600 Tonnen, 500 Tonnen weniger als 2018. Bei den Gurken, von denen 141 Tonnen eingebracht wurden, stieg der Ertrag um mehr als ein Drittel im Vergleich zu 2018. Auch hier wurden keine Gründe für den Zuwachs genannt.