Erfurt

Internetangebot hilft bei Geschäftspartnersuche in der Krise

08.04.2020, 15:21 Uhr | dpa

Der Stillstand viele Unternehmen in der Corona-Krise sorgt dafür, dass Lieferketten gerissen sind. Bei der Suche nach neuen Geschäfts- oder Kooperationspartnern könne eine Internetplattform helfen, die auf eine Datenbank mit Thüringer Unternehmen zurückgreife, teilte die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) am Mittwoch in Erfurt mit. Die "Local Sourcing"-Plattform könne die Einträge von mehr als 4500 Firmen und Anbietern vor allem aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor im Freistaat nutzen.

"Dieser Datenfundus ist in der heutigen Zeit Gold wert", erklärte LEG-Geschäftsführer Andreas Krey. Über Jahre seien die dafür nötigen Angaben zusammengetragen worden. Sie könnten nun genutzt werden, um regionale und lokale Zulieferer und Wertschöpfungsketten sichtbar zu machen und miteinander zu verbinden. Erste Ergebnisse gebe es.

Nach Angaben von Krey wurden potenzielle Thüringer Hersteller von Schutzausrüstung sowie Desinfektionsmitteln herausgefiltert und in Zusammenarbeit mit dem Krisenstab Covid-19 miteinander vernetzt. Zudem sei ein Kontakt zwischen der Technischen Universität Ilmenau und einem Textil-Netzwerk zustande gekommen, der zum Aufbau eines Testplatzes für die antivirale Wirkung von Schutzmasken geführt habe.