Erfurt

Thüringen will Kinder aus griechischen Lagern aufnehmen

09.04.2020, 14:35 Uhr | dpa

Thüringen hat Bereitschaft zur Aufnahme von Kindern aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln signalisiert. "Der Bund muss sich dafür einsetzen, die Aufnahme weiterer Kinder zu ermöglichen. Zur Bewältigung dieser Aufgabe, ist Thüringen bereit, seinen Beitrag zu leisten", teilte Innenminister Georg Maier (SPD) am Donnerstag mit.

Am Mittwoch hatte das Bundeskabinett beschlossen, dass Deutschland voraussichtlich in der kommenden Woche die ersten 50 unbegleiteten Minderjährige aus den griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen soll. Die ersten zwei Wochen sollen sie in Corona-Quarantäne in Niedersachsen verbringen. Anschließend sollen sie auf mehrere Bundesländer verteilt werden.

Die Zustände in den Lagern seien katastrophal, sagte Migrationsminister Dirk Adams (Grüne). "Thüringen kann dringend benötigte Hilfe leisten und für eine menschenwürdige Aufnahme und Unterbringung sorgen." Allein im Lager Moria auf der Insel Lesbos sollen sich mehr als 20 000 Menschen befinden, darunter 1000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, teilten die Thüringer Ministerien mit.

Deutschland will in nächster Zeit laut Bundesregierung noch rund 300 bis 450 weitere Minderjährige aus Griechenland aufnehmen.