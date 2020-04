Erfurt

Polizei rechnet zu Ostern mit Verstößen gegen Corona-Regeln

10.04.2020, 02:47 Uhr | dpa

Thüringer dürfen sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in den nächsten Tagen auf viel Sonne und Höchsttemperaturen um die 20 Grad freuen. Die Kombination aus Frühlingswetter und Oster-Freizeit dürfte aber auch die Bereitschaft vieler auf die Probe stellen, etwa die Kontakteinschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus einzuhalten. Um mögliche Menschenansammlungen von vornherein zu vermeiden, plant die Thüringer Polizei daher auch an den Ostertagen verstärkt unterwegs zu sein. "Wir sind draußen mit erhöhter Sichtbarkeit unterwegs, damit man unsere Präsenz auch deutlich mitbekommt", sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion.

"Wir sind auch auf Krankheits- und Quarantänefälle in den eigenen Reihen eingestellt und sehen uns daher für Ostern gut gerüstet." Bislang gehe die Polizei davon aus, dass nur einzelne Menschen sich nicht an die Vorgaben wie etwa Mindestabstand halten werden. "Eigentlich muss inzwischen wirklich jeder wissen, welche Regeln gelten", so der Behördensprecher.