Erfurt

Weitere Corona-Fälle nachgewiesen: 1420 Positiv-Getestete

10.04.2020, 14:08 Uhr | dpa

1420 Menschen sind inzwischen in Thüringen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus am Freitag veröffentlichten Zahlen der Landesregierung hervor (Stand 10.00 Uhr). Damit sei die Zahl innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 66 nachgewiesene Infektionen gestiegen. Zudem habe es weitere Todesfälle nach Infektionen mit Sars-Cov-2 gegeben, so dass nun von mindestens 24 Toten ausgegangen wird. Bei 37 Krankenhauspatienten zeige sich ein schwerer Verlauf der durch das Virus verursachten Covid-19-Lungenkrankheit.

Schätzungen zufolge sind in Thüringen inzwischen 770 Menschen wieder genesen. Besonders gebeutelt ist nach wie vor der Landkreis Greiz mit 225 nachgewiesenen Infektionen und 12 Todesfällen.