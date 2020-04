Erfurt

Keine größeren Verstöße gegen Corona-Verordnungen zu Ostern

12.04.2020, 16:48 Uhr | dpa

Die Menschen in Thüringen haben zum Großteil auch am Ostersonntag die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus eingehalten. "Das passte alles, es gab keine herausragenden Ereignisse", sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei am Sonntag. In einzelnen Fällen mussten Beamte am Wochenende dennoch an die Verordnungen zu Kontakteinschränkungen und Mindestabstand zwischen Personen verweisen - teils führte das für Uneinsichtige auch zu Anzeigen.

In Erfurt erwischte die Polizei am Samstagabend vier junge Männer, die gemeinsam in einem Auto saßen. Sie müssen sich nun nicht nur wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnungen, sondern auch wegen einer kleinen Menge Marihuana verantworten, die die Polizisten bei ihnen fand. Ebenfalls am Samstagabend lösten Beamte in Altenburg eine Feier mit acht Teilnehmenden auf.

Mit ähnlichen Zusammenkünften und einer Grillparty hatten es Polizisten in Sömmerda am Samstag zu tun. An einem Stausee bei Apolda stießen Beamte auf eine Gruppe Jugendlicher, die bei einem Lagerfeuer nicht den Mindestabstand von 1,5 Metern einhielten. Auch in Weimar und Umgebung lösten Polizisten mehrfach Treffen auf, etwa von Familien, die sich beim schönen Wetter zum Grillen getroffen hatten.

Die Corona-Verordnungen schreiben unter anderem vor, dass sich maximal zwei Menschen aus verschiedenen Haushalten gleichzeitig treffen dürfen - unter Wahrung eines Mindestabstands. Damit soll die Ansteckungsgefahr verringert werden.