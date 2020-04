Erfurt

Weitere Neuinfektionen mit Coronavirus in Thüringen

13.04.2020, 14:42 Uhr | dpa

Mit 21 festgestellten Neuinfektionen innerhalb eines Tages ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Thüringen auf 1491 gestiegen. Das geht aus einer Mitteilung der Staatskanzlei von Montag (Stand 10.00 Uhr) hervor. 41 Menschen leiden so stark unter der vom Coronavirus verursachten Lungenkrankheit Covid-19, dass sie auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Nach den Angaben der Staatskanzlei sind bisher in Thüringen 28 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Fast die Hälfte der Todesfälle wurde mit 13 im Kreis Greiz registriert, der unter den Thüringer Kreisen mit 244 bekannten Fällen auch die höchste Zahl an Infizierten aufweist.

Bei der Datenübermittlung zu Corona-Fällen von Gesundheitsämtern an das Robert Koch-Institut können Verzögerungen entstehen. Dadurch kann es zu Abweichungen von den Daten der Landesregierung kommen.