Erfurt

Ramelow gegen Nachtragshaushalt zur Krisen-Bewältigung

14.04.2020, 06:13 Uhr | dpa

Thüringen will seine stattlichen finanziellen Reserven nutzen, um die Folgen der Corona-Pandemie für Bürger und Wirtschaft zu mildern. "Wir müssen nicht in den Wettbewerb eintreten, wer jetzt mehr und schneller Schulden macht", sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Nach seinen Angaben will sich das Kabinett an diesem Dienstag mit der Verwendung der Rücklagen des Landes beschäftigen. Der Regierungschef kündigte an, dass der Landtag darüber das letzte Wort haben werde. Einen Nachtragshaushalt, wie ihn die Opposition fordert, lehnte er jedoch ab.