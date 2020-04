Erfurt

Friseur öffnet trotz Verbots: Polizei erwischt ihn

14.04.2020, 17:13 Uhr | dpa

Abgeschnittene Haare in seinem Salon haben einen Erfurter Friseur überführt, der sein Geschäft trotz behördlich angeordneter Schließung wegen der Coronavirus-Pandemie geöffnet hatte. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war Zivilbeamten am Osterwochenende der geöffnete Salon aufgefallen. Sie konnten beobachten, wie einem potenziellen Kunden nach Anklopfen die verschlossene Tür geöffnet wurde. Zugezogene Vorhänge verhinderten den Einblick in das Geschäft.

Als die Beamten bei dem Barbier anklopften und eingelassen wurden, sahen sie zwar keinen Kunden mehr, aber abgeschnittene Haare und zwei Mitarbeiter. Der Kunde sei offensichtlich durch ein Fenster geflüchtet. Der Friseur muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen. Wegen der Pandemie dürfen Friseurgeschäfte derzeit nicht öffnen.